Giorgia Palmas e Filippo Magnini: "Il 2020 sarà il nostro anno, ci sposiamo"

Di Sebastiano Cascone martedì 31 dicembre 2019

I sogni d'amore di Filippo Magnini e Giorgia Palmas per il 2020

Questa settimana su “Chi” una lunga intervista esclusiva con Filippo Magnini e Giorgia Palmas che confermano la reciproca volontà di convolare a giuste nozze nel nuovo anno:”Il 2020 sarà il nostro anno: ci sposiamo”. “Siamo partiti con il piede giusto”, confessa l’ex velina “ma il momento in cui mi sono lasciata andare e mi sono innamorata è stato quando ho visto Filippo con mia figlia Sofia: ho realizzato qualcosa che succedeva nei miei sogni, lui e la mia bimba si piacevano in maniera spontanea”. “Il 2019 è stato un anno carico”, aggiunge il nuotatore “ma grazie a Giorgia e a Sofia ho vissuto l’anno più bello proprio nell'anno più difficile. Ora non vedo l’ora di togliere il difficile e vivere solo la parte positiva”.

