Wanna Marchi e Stefania Nobile, corso a pagamento per svelare "segreti della vendita"

Di Massimo Galanto martedì 31 dicembre 2019

Ecco la nuova trovata commerciale della televenditrice, affiancata dalla figlia

L'ultima trovata di Wanna Marchi è un corso online a pagamento (con spedizione "fast e gratuita") per rivelare i segreti della vendita. La prima lezione costa 29.99 euro, l'intero pacchetto da dieci "soli 499 anziché 5.250", ma solo per i primi 200 clienti.

Ad affiancare la televenditrice, qualche anno fa smascherata da Striscia la notizia (e dalla magistratura), l'inseparabile figlia Stefania Nobile.

Il corso promette - garantendo "rimborso garantito se per qualsiasi motivo il prodotto arriva danneggiato" - di far scoprire se si è davvero tagliati per il mestiere del venditore, ascoltando direttamente la storia "della più grande di tutti i tempi". Nella presentazione del prodotto, la Nobile scrive:

Mia madre Wanna Marchi rappresenta da sempre il successo fatto di tante cadute ma è proprio questo che significa essere imprenditori. Non sempre è successo, non sempre si vince ma ciò che fa la differenza è la determinazione, la caparbietà. Io da mia madre ho imparato il bello ed il brutto ma ciò che vi posso dire è che oggi non mi spaventa nulla perché so chi sono e so cosa sono in grado di fare. Ecco questo ascolterai al nostro corso.

Ricordiamo che Wanna Marchi e Stefania Nobile in passato sono finite in carcere per truffa e bancarotta fraudolenta, dopo il caso scoppiato per le bustine di sale vendute in televisione come antidoti al malocchio.