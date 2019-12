Irene Ferri, parla il legale: "Aggredita e colpita alla nuca, ha querelato"

Di Massimo Galanto lunedì 30 dicembre 2019

La precisazione dell'avvocato dell'attrice, finita in ospedale ieri dopo una lite con un'edicolante

"In relazione ai numerosi articoli di stampa che riportano lo spiacevole episodio di cui è stata suo malgrado protagonista l'attrice Irene Ferri occorso nella giornata di ieri in Piazza Risorgimento, si intende precisare che a seguito dell'ingiustificata e inaccettabile aggressione subita, tale risultando la reale dinamica dell'evento, la mia assistita ha subito lesioni tali da rendere necessario l'accesso a struttura ospedaliera dalla quale è stata dimessa con prognosi iniziale di giorni tre salvo complicazioni". Lo scrive in una nota Cesare Gai, avvocato di Irene Ferri, l'attrice apparsa da poco in tv nella fiction di Rai1 Pezzi unici, rimasta coinvolta ieri, domenica 29 dicembre 2019, in una lite con una edicolante di Piazza Risorgimento a Roma.

Il legale prosegue:

La Ferri, visibilmente scossa dall'accaduto, è stata proditoriamente colpita alla nuca ed ha già presentato rituale querela per ottenere doverosa tutela nelle opportune sedi giudiziarie.

Al momento non si conosce l'identità dell'edicolante, né si hanno commenti ufficiali da parte di questa. La certezza è che il caso, che sembrerebbe essere nato da futili motivi, è destinato a proseguire in tribunale.