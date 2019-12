Sharon Stone bloccata su app per single, pensavano fosse un fake

Di Massimo Galanto lunedì 30 dicembre 2019

A denunciare la curiosa situazione la stessa attrice, 61 anni e due matrimoni alle spalle

Anche l'attrice Sharon Stone frequenta le app di incontri, ma in molti hanno pensato che il suo profilo fosse un fake, tanto che l'applicazione in questione - Bumble - le ha bloccato l'account.

La star di Basic Instinct è ricorsa a Twitter per protestare ed è stata subito riammessa, con gli auguri della direttrice editoriale dell'app Clare O'Connor: "Spero che tu possa trovare il tuo tesoro".

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝 — Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019

AHA! @sharonstone, we at @bumble found your account, unblocked you, and ensured this won't happen again. You can get back to Bumbling! Thanks for bearing with us and hope you find your honey.🐝 — Clare O'Connor (@Clare_OC) December 30, 2019

Sharon Stone, 61 anni, è stata sposata due volte, prima con il produttore Michael Greenburg e poi con il giornalista Phil Bronstein, dal quale ha divorziato nel 2004. In passato non ha fatto segreto del suo status di single. Nel 2014, in particolare, ha detto di essere "disponibile per appuntamenti" e l'anno scorso, durante il Late Late Show con James Corden ha svelato di essere ancora alla ricerca della sua metà svelando "mi piacciono alti".

Curioso episodio che mostra i limiti della tecnologia o furba strategia di marketing?