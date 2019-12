Zac Efron: "Mi sono ammalato, ma mi sono ripreso"

Di Massimo Galanto lunedì 30 dicembre 2019

L'attore tranquillizza i fan dopo la notizia della grave infezione contratta: "Ora sono a casa con la mia famiglia e i miei amici per le vacanze"

Nelle scorse ore la notizia ha fatto il giro del mondo. Oggi arrivano le prime dichiarazioni del diretto interessato. Ci stiamo riferendo a Zac Efron, il quale partecipando ad un reality show ha rischiato di morire contraendo una grave e pericolosa infezione.

L'attore lanciato da High School Musical ha affidato ai social il suo primo commento:

È vero, mi sono ammalato, però mi sono ripreso velocemente. Così ho potuto concludere le mie tre splendide settimane in Papua Nuova Guinea. Ora sono a casa con la mia famiglia e i miei amici per le vacanze. Grazie a tutti per l’interessamento, per i messaggi che mi avete mandato e per l’affetto che mi avete dimostrato. Ci vediamo nel 2020.

L'attore ha pubblicato, a supporto delle sue parole rassicuranti, una fotografia scattata propria in Papua Nuova Guinea, dove si è ammalato. Insomma, per fortuna tutto è andato per il meglio e l'attore ex fidanzato di Vanessa Hudgens sembra pronto per affrontare con ottimismo e fiducia il nuovo anno in arrivo.