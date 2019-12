Melissa Satta è incinta?

Di dr. apocalypse lunedì 30 dicembre 2019

Rumor alla mano, Melissa Satta aspetterebbe un secondo figlio dal calciatore della Fiorentina.

Melissa Satta: 'Kevin Prince Boateng? Oggi sono felice e serena. Un altro figlio ci sarà' Melissa Satta pronta a diventare mamma bis dopo la riappacificazione con Kevin Prince Boateng Esattamente due mesi fa, dagli studi di Verissimo, aveva annunciato che "Un altro figlio ci sarà". Detto, fatto. Secondo quanto riportato da DiPiù, Melissa Satta sarebbe infatti incinta. Di nuovo.

L'ex Velina di Striscia è stata paparazzata in un negozio di abbigliamenti per bambini, dove avrebbe comprato tutine e un paio di scarpine da neonata. Una volta uscita dal negozio, una donna, evidentemente da lei conosciuta, le ha dolcemente accarezzato la pancia. Comunicazioni ufficiali non sono ancora arrivate, ma la 33enne sarebbe nuovamente incinta di Kevin Prince-Boateng, attualmente alla Fiorentina.



Dopo un periodo da 'ex', i due si sono ritrovati, a cinque anni dalla nascita del primogenito Maddox. “Oggi sono felice e serena. Un altro figlio ci sarà, vorrei che Maddox avesse un fratellino, ma con calma, c’è tempo”, aveva confidato Melissa a Silvia Toffanin, a inizio novembre.

Insieme dal 2011, il calciatore tedesco-ghanese e la Satta si sono sposati nel 2016 a Porto Cervo, per poi separarsi consensualmente nel gennaio 2019 e tornare insieme nel luglio 2019.