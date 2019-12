Cristiano Ronaldo, l'orologio da 500 mila euro e il sogno di fare l'attore

Di Massimo Galanto lunedì 30 dicembre 2019

Il calciatore vorrebbe debuttare ad Hollywood alla fine della sua carriera sportiva

Dopo aver perso il Pallone d'oro, a vantaggio del rivale storico Leo Messi, Cristiano Ronaldo torna a sorridere. Nelle scorse ore, infatti, il fuoriclasse portoghese che veste la maglia della Juventus ha vinto il Globe Soccer Award 2019.

Il calciatore ha ritirato il prestigioso riconoscimento a Dubai, dove in molti hanno notato l'orologio indossato al polso sinistro. Si tratterebbe, secondo gli esperti, di uno dei modelli più ricercati di un famoso brand di orologeria svizzera, il GMT-Master II 116769TBR. Un gioiello in oro bianco da 18 carati, con diamanti incastonati sul cinturino e nel quadrante, il cui valore ammonterebbe a circa 500 mila euro.

Ma non è finita. L'attaccante bianconero, infatti, ha sfoggiato anche, all'anulare sinistro, una splendida veretta di brillanti, mentre nel medio ha fatto mostra di un anello con vistoso diamante taglio cuscino di grandi dimensioni.

Intanto, in questi giorni Cristiano, che si sta concedendo un po' di vacanze in compagnia di Georgina Rodriguez e dei figli, ha fatto parlare di sé anche perché ha dichiarato di voler debuttare a Hollywood, diventando così, una volta terminata la carriera sui campi di calcio, un attore.

In attesa di vedere campionissimo su un set cinematografico, c'è da apprezzare un gesto reso pubblico nelle scorse ore. Ronaldo, infatti, ha accettato di autografare la tesi di laurea in Economia e commercio del 22enne aretino Matteo Poggesi dal titolo 'Marca come identità aziendale: il caso CR7'.