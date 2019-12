Alba Parietti: "Sono innamorata, c'è una persona che mi piace tantissimo. Con Bonaga relazione turbolenta"

Di Massimo Falcioni lunedì 30 dicembre 2019

Alba Parietti parla a La mia passione della sua vita sentimentale: "Sono innamorata, c'è una persona che mi piace tantissimo". Su Oppini: "Il matrimonio entrò in crisi velocemente". Sul rapporto con Bonaga: "Mi ha acculturato"

Amori e relazioni, più o meno importanti. Alba Parietti si è confessata a La mia passione dove ha raccontato episodi della sua vita sentimentale e ha annunciato di essere di nuovo innamorata: “Sì, c’è una persona che mi piace tantissimo a cui sto dando il meglio di me, ma non ha ancora visto il peggio. Vorrei essere capace di non tirarlo fuori stavolta”.

Per la conduttrice è stata anche l’occasione per guardare al passato, a partire dal lungo rapporto con Franco Oppini da cui nacque il figlio Francesco. L’incontro con l’attore, all’epoca membro dei Gatti di Vicolo Miracoli avvenne durante l’esperienza dei quattro al programma No Stop.



“Mi invitarono a teatro, lui mi snobbava, poi una sera Franco mi chiese di accompagnarlo in albergo in macchina. Fu una serata romantica. Vivere coi Gatti è stato bellissimo, passammo notti indimenticabili, dopodiché io volevo avere successo”.

Qualcosa tra i due si ruppe, con la carriera della Parietti che prendeva il volo e Oppini che invece si separava dal gruppo. “Il matrimonio entrò in crisi velocemente, tenemmo duro per il bambino. Probabilmente ci furono dei tradimenti di tutti e due. Io salivo e lui in quel momento aveva un momento difficile. Se mi guardassi dal di fuori direi ‘guarda ‘sta stronza’. Ma le cose non sono mai esattamente come appaiono. L’addio? Lo prese male”.

La showgirl si fidanzò quindi con il filosofo Stefano Bonaga:



“Mi ha acculturato, mi ha fatto fare delle cose straordinarie, mi ha fatto continuare a fare una strada che io avevo iniziato con mio padre. Siamo stati insieme sette anni, è stato un rapporto turbolentissimo”.

La rottura arrivò anche per via dell’incontro di Alba con Christopher Lambert: “Mi innamorai, dicevo da due anni a Bonaga che se andava avanti così mi sarei scocciata. Non mi sentivo amata, mi sentivo data per scontata. Io l’avevo avvisato del corteggiamento, lui mi disse ‘prego si accomodi’ e io l’ho fatto accomodare”.