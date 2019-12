Violeta Mangriñan contro Nicole Mazzocato: "Molti uomini sbagliano, ma anche le donne lo fanno"

Non si placano le rivalità tra la nuova compagna di Fabio Colloricchio, la spagnola Violeta Mangriñan che l'argentino ha conosciuto nel corso della sua partecipazione al reality Isola dei Famosi Spagna, e Nicole Mazzocato, ex fidanzata di Colloricchio con il quale è stata impegnata per ben quattro anni prima di chiudere definitivamente ogni rapporto.

Dopo la più recente intervista doppia di Fabio e Nicole al programma Rivelo in onda su Real Time, anche la nuova fidanzata dell'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto dire la sua, difendendo il suo attuale compagno e lanciando non poche frecciatine a Nicole. "Anche le donne fanno soffrire" spiega la Mangriñan con un lungo papiro su Instagram, come a dire che anche Nicole avrà fatto soffrire Fabio - ma ecco il suo post completo:



Siamo molto sensibili ultimamente sul tema del femminismo e i diritti della donna, posto che da che mondo è mondo l’abuso da parte dell’uomo verso la donna e i suoi diritti è stato vergognosamente ingiusto. È costato alle nostre antenate e continua a costarci molti sforzi e lotte per raggiungere l’uguaglianza tra uomini e donne. Però a volte ho la sensazione che facciamo proprio quello che non vogliamo che facciano con noi donne. Esistono, disgraziatamente, molti uomini cattivi, che fanno brutte cose, però esistono anche donne cattive che fanno cose cattive. Esistono uomini che mentono e fanno soffrire, però anche donne.

Voglio condividere ciò perché queste sono piccole grandi verità: a volte, è così.. succede qualcosa e quello che dice la donna è la verità.. però non sempre è così. A volte, il ragazzo può avere ragione o no, a volte la ragazza può avere ragione o no, indistintamente dal sesso. Se vogliamo uguaglianza, iniziamo ad applicarla noi stessi, ragazzi e ragazze.

Nelle storie precedenti, non volevo dire cosa diversa se non che dobbiamo continuare a lottare per l’uguaglianza che credo sia la base del femminismo, che vogliamo lo stesso per donne e uomini e spesso ci rendiamo conto che talvolta i ragazzi hanno ragione o le ragazze hanno ragione, in alcune occasioni le ragazze sono bugiarde, in altre i ragazzi sono bugiardi dunque vorrei che continuassimo a lottare per l’uguaglianza e non lasciassimo le cose come stanno ora e come continuano ad essere da anni. Solo questo."