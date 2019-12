Moreno Merlo commenta i gossip su di lui e accusa Paola Caruso di omofobia: "Buon anno alla mia ex omofoba..."

Di Fabio Morasca sabato 28 dicembre 2019

Secondo Alberto Dandolo, Moreno Merlo avrebbe avuto una relazione con un noto stilista.

Paola Caruso e l'ex fidanzato Moreno Merlo hanno avuto un confronto molto acceso nel famoso Ascensore di Live - Non è la D'Urso. La showgirl calabrese, al termine della discussione, ha ribadito l'intenzione di risolvere i recenti dissapori (un eufemismo...) con l'ex fidanzato solamente dentro un'aula di tribunale. Vedremo, quindi, come andrà a finire...

In questo periodo, però, si parla di Moreno Merlo anche per quanto riguarda un recente gossip pubblicato da Alberto Dandolo su Oggi stando al quale il modello e dj torinese, ex tentatore di Temptation Island, avrebbe avuto una relazione con un "notissimo stilista" e che la storia si sarebbe conclusa per una questione di gelosia.

Su Instagram, Moreno Merlo ha commentato il gossip e ha "sfidato" Alberto Dandolo, invitandolo a fare il nome dello stilista:

Tira fuori il "passato turbolento", unicorno. E fai anche il nome dello stilista se hai il coraggio... avanti. Finita la storia: si disse per gelosia (seguono una serie di emoticon che ridono con le lacrime, ndr)

A Moreno Merlo, però, ha dato maggiormente fastidio il commento di Paola Caruso a questi gossip, accusando l'ex fidanzata apertamente di omofobia.

Già il commento della Caruso, a Live - Non è la D'Urso, riguardante le voci di una presunta omosessualità, o bisessualità, di Moreno Merlo, non erano passati inosservati sui social ("Vogliamo parlare del gossip che è uscito su di te su Internet? Dei tuoi dubbi gusti. Io ho beneficiato di te? Però, quando sono finiti i soldi, non ti si è alzato nemmeno più quello. Sei uno sciacallo che mangia i resti, anzi una sciacalla").

Moreno Merlo, in uno sfogo condiviso sempre sui social e raccolto da BitchyF, ha dichiarato che Paola Caruso ha messo un "Mi piace" ad un commento dai contenuti pesanti, condiviso da una sua follower: