Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: Giulio farà la sua scelta nella prossima registrazione

Di Fabio Morasca sabato 28 dicembre 2019

Le anticipazioni della nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne.

Oggi, sabato 28 dicembre 2019, si è svolta una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 una volta terminata la pausa natalizia.

In questa nuova registrazione, stando alle anticipazioni pubblicate dal sito Vicolo delle News, Giulio Raselli ha comunicato che, nel corso della prossima registrazione, farà finalmente la propria scelta.

Giulio ha realizzato due esterne, una con Giovanna e l'altra con Giulia. Dopo la scorsa registrazione, però, il tronista si era recato nel camerino di Giovanna per tirare su il morale alla corteggiatrice. Durante questo confronto, Giulio ha soprattutto scherzato al telefono con la madre di lei e, alla fine, i due si sono abbracciati e baciati.

Per quanto riguarda le esterne, quella con Giulia è stata organizzata in un castello sul lago. La corteggiatrice, in studio, ha esternato un po' di preoccupazione perché ha notato una certa freddezza in Giulio. Quest'ultimo, però, ha smentito. Durante l'esterna, Giulio ha ammesso di essere ancora un po' confuso sulla scelta.

Giulio e Giovanna, invece, sono andati alle Terme di Stigliano. Durante l'esterna, i due sono stati molti intimi. Lei, in caso di scelta, ha dichiarato che non avrebbe problemi a trasferirsi.

Giovanna, però, in studio, si è lamentata per il fatto che Giulio non abbia proceduto oggi con la sua scelta, attirando a sé tantissime critiche. A questo punto, Giulio ha affermato, come scritto in precedenza, che sceglierà nel corso della prossima registrazione. Ciò, però, non ha tranquillizzato Giovanna: il comportamento della corteggiatrice ha esasperato Giulio che le ha risposto in maniera molto decisa.

Anche Giulia ha avuto qualcosa da ridire a Giulio, accusando il tronista di rincorrere in continuazione Giovanna. Quest'ultima, invece, ha avvertito Giulio che, in caso di scelta, potrebbe dire anche di no. Gli attacchi di Giovanna sono andati avanti per molto tempo.

Per quanto riguarda Sara Shaimi, la tronista è uscita in esterna con Sonny, che ha fatto una buona impressione generale, e con Giuseppe, da cui è rimasta molto affascinata. Sara è uscita in esterna anche con Matteo.

Carlo Pietropoli, invece, è uscito in esterna con Marika, trovandosi bene con la corteggiatrice. In studio, Marika e Marianna hanno discusso in maniera molto accesa. I modi esagerati e le frasi ad effetto utilizzati da Marianna non sono piaciuti a Carlo. Il tronista è uscito anche con Cecilia: la loro esterna è andata benissimo ed è terminata con un bacio.