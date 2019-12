Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: Armando ha lasciato il numero a Barbara

Di Fabio Morasca sabato 28 dicembre 2019

Tutte le altre anticipazioni riguardanti le prossime puntate del Trono Over di Uomini e Donne.

Venerdì 27 dicembre 2019, si è tenuta una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 una volta terminata la pausa natalizia.

Su Gossipblog, già trovate tutte le anticipazioni riguardanti l'atto finale della frequentazione tra Gemma e Juan Luis, terminata con quest'ultimo, costretto a lasciare il programma.

Per quanto riguarda, invece, tutte le altre anticipazioni, pubblicate sul sito Vicolo delle News, Jean Pierre, il Cavaliere che Gemma ha frequentato, anzi corteggiato, prima di conoscere Juan Luis, e Aurora non si frequenteranno più. Aurora, infatti, ha dichiarato di non provare nulla nei riguardi dell'uomo. Antonella, invece, al contrario, vorrebbe continuare a conoscere Jean Pierre nonostante quest'ultimo le abbia detto di non provare attrazione. Antonella è stata molto criticata in studio.

Valentina ed Erik, invece, hanno chiuso la loro frequentazione perché lui non ha appezzato alcuni comportamenti di Valentina, giù di morale per motivi personali. Valentina, in studio, non ha trattenuto le lacrime dopo questa ennesima conoscenza non andata a buon fine. Gianni Sperti l'ha consolata.

Samuel, invece, ha deciso di chiudere con Arianna perché, tra loro, non è scattato nulla. Simonetta, invece, ha deciso di chiudere con Samuel per un motivo particolare: Samuel, infatti, le ha fatto uno scherzo, fingendo di essere Juan Luis e dicendole di essere attratto da lei! Simonetta non ha gradito lo scherzo e ha interrotto la frequentazione.

Barbara, invece, dopo essere uscita con Pasquale e Amedeo, ha deciso di chiudere la conoscenza con entrambi. Barbara ha anche dichiarato che Armando le ha lasciato il proprio numero, aggiungendo, però, di averlo rifiutato perché lo vede esclusivamente come un amico. Armando e Barbara, però, durante la registrazione, hanno ballato spesso insieme.

Ospiti della puntata sono stati Enzo e Pamela. Enzo ha organizzato una sorpresa per la sua compagna.