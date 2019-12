Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: Gemma decide di mandare via Juan Luis

Di Fabio Morasca sabato 28 dicembre 2019

Le anticipazioni delle puntate del Trono Over che andranno in onda prossimamente su Canale 5.

Venerdì 27 dicembre 2019, si è svolta una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 una volta terminata la pausa natalizia.

La protagonista di questa nuova registrazione è stata Gemma, ovviamente, che ha deciso di "mettere alla porta" Juan Luis dopo una conoscenza durata circa 2 mesi, una frequentazione che ha destato moltissime perplessità, all'interno dello studio di Uomini e Donne, a causa soprattutto dell'indecisione di lui di spingersi "oltre" con lei.

Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito Vicolo delle News, Gemma si è presentata arrabbiata in studio perché Juan Luis, dopo l'ultima registrazione, non l'avrebbe contattata e si sarebbe fatto vivo solamente due giorni fa.

In studio, inoltre, si è parlato di una serie di commenti controversi pubblicati su Facebook da un amico di Juan Luis dai quali quest'ultimo si è dovuto difendere. Juan Luis ha rigettato l'accusa di essersi presentato a Uomini e Donne solamente per una sorta di "scommessa" ma, in studio, nessuno gli ha creduto.

Gemma, quindi, ha deciso di mandare via dal programma Juan Luis che ha tentato di rimanere, manifestando il proprio interesse per Aurora. Quest'ultima, però, ha deciso di non trattenere l'uomo in studio.

Durante la discussione, Tina Cipollari si è scagliata impetuosamente sia contro Juan Luis che contro Gemma, ovviamente, definendola una "zerbina".

Maria De Filippi, chiudendo la discussione, si è rivolta al parterre femminile, chiedendo se qualche altra donna fosse interessata a Juan Luis ma, ricevendo una risposta negativa, non ha potuto far altro che invitare l'uomo a lasciare la trasmissione.

L'avventura di Juan Luis a Uomini e Donne, quindi, può dirsi conclusa.