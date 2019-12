Vanessa Incontrada lavora al mercato a Barcellona: "Oggi qui ad aiutare papà"

Di Claudia Cabrini sabato 28 dicembre 2019

Vanessa Incontrada a lavoro tra le strade di Barcellona, e più precisamente nella Via Grande della città. Il papà ha una bancarella, lei lo aiuta durante le festività.

Una donna dalle mille risorse che non perde occasione per mostrarsi semplicemente per quella che è; una persona speciale. Vanessa Incontrada ha infatti sorpreso i fan registrando una Instagram Story nella quale si mostra su di un mercatino a Barcellona, non in veste di turista per fare shopping ma nei panni di commessa a diretto contatto con il pubblico.

La poliedrica attrice spagnola ha infatti voluto aiutare papà, come spiegato da lei stessa a chi la segue sempre online:



"Oggi mi tocca, do una mano a papà. Se siete a Barcellona, mi trovate qui"

Proprio qualche giorno fa, Vanessa Incontrada, accompagnata dal compagno Rossano Laurini e dal figlio Isal è infatti partita alla volta della Catalogna per trascorrere queste settimane di festa in famiglia e in relax. Senza problema alcuno, quindi, decide di mostrarsi in tutta la sua bellezza e in tutta la sua normalità al fianco del papà Filippo, che gestisce una bancarella di pelletteria e accessori della Gran Via di Barcellona.

La Instagram Story di Vanessa è subito stata condivisa all'impazzata. Dopo il grande successo di 20 Anni Che Siamo Italiani, la Incontrada ha così deciso di sorprendere i suoi followers così. Ai più curiosi ha poi spiegato:



"Mio papà è un artigiano, lavora la pelle. Quando va nei mercati e io mi trovo in Spagna vado volentieri a dargli una mano. [...] Mi divertono molto le reazioni stupite degli italiani quando mi riconoscono. Li capisco, perché sui giornali sono abituati a vedere la gente di spettacolo sulle barche o sui macchinoni di lusso, come se vivessimo in un’ altra realtà. Ma non siamo tutti così: ho tanti amici che preferiscono spendere i loro soldi in altri modi".

Per chi ancora non dovesse esserne a conoscenza, ricordiamo che Vanessa Incontrada è nata da papà italiano (si chiama infatti Filippo, è romano della garbatella e di origini napoletane) e da mamma spagnola, Alicia Soler Noguera. Ha anche una sorella più piccola di nome Alice, è cresciuta tra Barcellona e Follonica dove vive tutt'ora e ha anche un negozio di abbigliamento.