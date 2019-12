Nicole Mazzocato dopo l'intervista a Rivelo: "Ho raccontato la mia vita. Chi non l'ha capito è perché non vuole farlo"

Di Claudia Cabrini sabato 28 dicembre 2019

Risponde alle ultime curiosità dei fan Nicole Mazzocato, che spiega inoltre di non aver alcuna intenzione di scrivere un libro sulla sua storia con Fabio: "I libri preferisco leggerli per documentarmi"

Torna a parlare della sua intervista a Rivelo Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Fabio Colloricchio che soltanto un paio di giorni fa ha voluto aprirsi a cuore aperto con la conduttrice del programma di Real Time, Lorella Boccia, raccontando delle problematiche del suo rapporto, ormai terminato da tempo ma durato oltre quattro anni, con il corteggiatore di Uomini e Donne Fabio Colloricchio.

Nicole, oltre ad aver raccontato a Lorella di alcune sue problematiche personali quali la depressione e l'anoressia, ha anche specificato di essersi sentita mancare di rispetto come donna dall'ex fidanzato, che ricordiamo che nel corso della sua partecipazione ad un reality spagnolo ha più volte raccontato in diretta tv di alcuni dettagli della loro relazione, tra cui anche particolari sessuali.

Nicole solo oggi, sul suo profilo Instagram personale, ha così pensato di rispondere alle questioni dei fan, che non solo le hanno rivolto diversi messaggi di incoraggiamento dopo aver assistito anche alle sue lacrime di commozione in diretta tv, ma le hanno anche domandato di rispondere a qualche loro perplessità, come ad esempio il motivo per il quale dei tradimenti tra lei e Fabio non avesse mai parlato prima:



"Preferisco il riserbo che le finte verità. E mi fermo qui, mantenendo classe ed educazione. I libri anziché scriverli preferisco leggerli e documentarmi… Preferisco quelli psicologici. Non mi sento né un Dio né un’insegnante di vita dato che non ho nemmeno 30 anni… Ho raccontato la mia vita: c’è chi ha apprezzato, chi ha voluto capire e chi ha preferito continuare a non capire".

Una risposta dunque piccata, ma comunque educata e anche simpatica quella che ha voluto dare Nicole Mazzocato a chi ironicamente la stuzzicava dicendo che avrebbe dovuto scrivere un libro sulla sua storia. Ricordiamo che a parlare del tradimento di Nicole era stato sempre a Rivelo lo stesso Fabio Colloricchio, ex fidanzato della ragazza che aveva anche spiegato che i suo rapporti con Francesco Monte e con il fratello fossero terminati proprio perché i due avevano svelato a Fabio chi fosse il ragazzo con il quale Nicole lo stava tradendo.

Ad ogni modo, ad oggi Nicole è felicemente fidanzata con un'altra persona e Fabio pure. Non ci resta che augurare una vita serena ad entrambi.