Elettra Lamborghini sposa Afrojack, l'annuncio su Instagram

Di Marcello Filograsso venerdì 27 dicembre 2019

La coach dell'ultima edizione di The Voice of Italy pronta a convolare a nozze con il dj olandese.

Una lieta notizia scuote il primo giorno di vacanza non vacanza durante le festività natalizie: Elettra Lamborghini sposerà il fidanzato Afrojack. Ad annunciarlo è la stessa giudice dell'ultima edizione di The Voice of Italy, postando anche le foto dell'anello.

La nipote di Ferruccio Lamborghini scrive sul social:



"Il mio migliore amico Afrojack mi ha chiesto di sposarmi ... è la persona più dolce e affettuosa che abbia incontrato nella mia vita e l'unico uomo che io possa realmente chiamare uomo. Ogni giorno penso a quanto sia fortunata nell'aver trovato qualcuno che ha un cuore grande come il suo, che ha fiducia nella famiglia e che sia così simile a me. La gente dice: 'Quando è la persona giusta lo senti'. Io lo sento dall'inizio, che sarà così per la vita".

Una dichiarazione d'amore struggente lontana anni luce dall'immagine della ragazza trasgressiva di Pem Pem, anche se effettivamente in molte interviste la Lamborghini ha dichiarato di voler mettere su famiglia con lui e di aver deciso già i nomi dei bambini.

Ma chi è Afrojack? Al secolo Nick Van de Wall, è un dj e produttore discografico olandese di 31 anni. I due sono apparsi per la prima volta insieme sul red carpet degli MTV EMA 2018. Sembra che in passato Nick abbia avuto un flirt con un'altra ereditiera, Paris Hilton, ma si sa che ha avuto una storia con la modella olandese Amanda Balk,dalla quale ha avuto una figlia, Vegas.