Uomini e Donne, Juan Luis Ciano: "Mi sento un gladiatore, devo scendere nell'arena dei leoni!" (Video)

Di Fabio Morasca venerdì 27 dicembre 2019

Il video pubblicato sui social da Juan Luis.

Juan Luis Ciano, il Cavaliere di Uomini e Donne che ha deciso di conoscere e frequentare Gemma Galgani, ha pubblicato un video sui propri profili ufficiali social per annunciare la sua presenza nella nuova registrazione del Trono Over che si terrà oggi, venerdì 27 dicembre 2019.

Come ricordiamo, nell'ultima puntata dell'anno, andata in onda su Canale 5, di Uomini e Donne, Juan Luis, oltre a litigare con Armando Incarnato, che l'ha accusato di sentirsi con altre donne al di fuori del programma tra le quali anche sua sorella di 44 anni, ha lasciato Gemma in lacrime dietro le quinte, dopo un confronto evidentemente non andato bene e che vedremo sicuramente nelle prossime puntate del programma di Maria De Filippi. Per la cronaca, Gemma, disperata, si è lasciata consolare addirittura da Tina Cipollari...

In questo breve video pubblicato da Juan Luis, quindi, il Cavaliere si dice pronto per affrontare l'"arena dei leoni", così come l'ha definita lui, ribadendo di essere una persona perbene e che, sostanzialmente, quindi, non sta prendendo in giro Gemma.

Come ricordiamo, infatti, in molti, nello studio di Uomini e Donne, hanno manifestato le proprie perplessità riguardanti il comportamento di Juan Luis che, dopo un bel po' di settimane di frequentazione con Gemma, ha dichiarato di non essere ancora attratto da lei.

Di seguito, trovate le parole utilizzate da Juan Luis in questo suo video: