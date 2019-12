George Michael, la sorella Melanie muore nello stesso giorno in cui morì il cantante

Di dr. apocalypse venerdì 27 dicembre 2019

3 anni dopo George Michael, è morta anche sua sorella Melanie.

Tra anni dopo la morte di George Michael, avvenuta il 25 dicembre 2016, anche la 55enne sorella Melanie Panayiotou è deceduta. A darne notizia il The Mirror. A scoprire la donna la sorella maggiore, che l'ha trovata senza vita, in casa, a terra. Non sono ancora chiare le cause del decesso, ma non è da escludere l'ipotesi del suicidio, visto l'incredibile coincidenza. Stesso giorno del fratello. Il giorno di Natale.

Tra le altre cose l'ex voce degli WHAM aveva lasciato l'intero proprio patrimonio da 110 milioni di dollari proprio alle sorelle Yoda e Melanie, escludendo ex storici come Kenny Gross e Fadi Fawaz. Quest'ultimo, che ha vissuto al fianco di George gli ultimi anni della sua vita, non ha mai digerito l'assenza dal testamento, tanto da sparare a zero contro il cantante, sui social, a mesi alterni.

46enne ex parrucchiere, Fadi ha vissuto nell'abitazione londinese di Michael fino a pochi mesi fa, quando è stato cacciato con la forza dai parenti del divo, in quanto 'abusivo'. George è morto il 25 dicembre del 2016 a causa di un arresto cardiaco, causato da problemi di cuore e steatosi epatica. L'artista è stato sepolto all'Highgate Cemetery, nel nord della capitale, accanto alla tomba della madre.