Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin non si sposano (per ora)

Di Marcello Filograsso venerdì 27 dicembre 2019

"Non hanno alcuna intenzione di contrattualizzare la loro relazione", scrive Alberto Dandolo su Oggi.

Ancora una volta è stato smentito il rumor che voleva Pier Silvio Berlusconi, figlio del Cavaliere e vicepresidente del gruppo Mediaset, essere convolato a nozze in segreto con Silvia Toffanin, conduttrice di punta del Biscione e al timone da diversi anni del risorto rotocalco Verissimo.

A scrivere la smentita del pettegolezzo è Alberto Dandolo su Oggi:



"Negli ultimi giorni si è parlato di un matrimonio segreto tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Oggi è in grado di confermarvi che non ci sono nozze già celebrate o in vista tra i due. Silvia e Pier Silvio infatti si amano alla follia ma, al momento, non hanno alcuna intenzione di contrattualizzare la loro relazione“.

Non è la prima volta che si parla di nozze per la coppia: nel 2011 addirittura si diceva che i due si sarebbero sposati nel castello di Oria, in Puglia, ma a smentire il gossip ci pensò direttamente Pier Silvio. Dalla loro unione sono nati Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.