Nicole Mazzocato: "Pesavo 39 chili. Ho pensato di suicidarmi"

Di Claudia Cabrini venerdì 27 dicembre 2019

Un'intervista toccante quella rilasciata da Nicole Mazzocato a Lorella Boccia. La ragazza, ha anche svelato di aver sofferto di anoressia e di esserne uscita con l'aiuto di uno psicologo: "Non bisogna vergognarsene affatto".

Un'intervista ricca di sentimento e di commozione vera quella realizzata da Lorella Boccia all'interno del programma Rivelo a Fabio Colloricchio e all'ex fidanzata Nicole Mazzocato. La ragazza e l'italo-argentino, oltre ad aver formato una delle coppie più amate dagli spettatori del programma Uomini e Donne, hanno anche conquistato i social, con una relazione durata ben quattro anni capace di far sognare chiunque li seguisse online.

Purtroppo, come ben sappiamo, il loro rapporto è naufragato da tempo, ma si è tornato a parlarne dopo la partecipazione di lui al reality Isola dei Famosi, in Spagna, all'interno del quale Fabio non solo ha trovato una nuova compagna ma ha anche infangato Nicole senza esitazioni.

A tal proposito, Nicole ieri sera, su Real Time, ha voluto sfogarsi a cuore aperto, raccontando cose mai svelate prima. E su Fabio, che lei stessa ha querelato mesi fa, spiega:



"Per lui ci sono sempre stata, come fidanzata, amante, amica. Ho fatto cose per lui che non ho mai fatto per nessuno. A lui ho raccontato cose che non ho mai raccontato ed essere umiliata così mi ha ferita molto. Se mi chiedesse scusa non ritirerei la querela".

Ma non è tutto. Nicole ha anche voluto raccontare di un periodo difficile vissuto a seguito della sua partecipazione al programma Uomini e Donne, momento delicato che l'ha vista soffrire di anoressia e pensare al suicidio:



"Uno dei momenti più difficili della mia vita è stato quello successivo all'esperienza a Uomini e Donne. Dopo la fine del programma sono stata sommersa da critiche e insulti che mi hanno fatto molto male. Ero entrata in un tunnel, non riuscivo più a capire il senso della mia vita. Ero diventata magrissima, pesavo 39 chili, stavo sfiorando l’anoressia. Non trovavo più un senso alla mia vita e ho pensato spesso al suicidio. Ne sono uscita con l’aiuto di uno psicologo. Andare dallo psicologo non è una cosa di cui vergognarsi e lo consiglio a tutti".

Per fortuna, ad oggi Nicole ha ritrovato la serenità, anche grazie ad una nuova storia d'amore - quella con Thomas, un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo e che Nicole conosceva già da tempo - che la rende felice ogni giorno di più:



"Con lui sono felice, ha risvegliato in me anche l’istinto materno. Lo sposerei assolutamente".