Rivelo, Lorella Boccia contro Fabio Colloricchio: "Sei un paracul0, sii onesto per una volta"

Di Claudia Cabrini venerdì 27 dicembre 2019

Una lunga intervista doppia quella realizzata da Lorella Boccia a Fabio Colloricchio e a Nicole Mazzocato. Al ragazzo, la conduttrice non le ha mandate a dire, e su Twitter le hanno dato ragione.

Una lunga intervista e stavolta doppia quella realizzata da Lorella Boccia, conduttrice del programma di Real Time Rivelo, a Fabio Colloricchio e all'ex fidanzata, Nicole Mazzocato. La ex coppia, tra le più amate e seguite tra quelle uscite dal programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ha avuto non pochi problemi da quando ha deciso di terminare il proprio rapporto.

Per Nicole, è stato sicuramente molto difficile accettare le dichiarazioni fatte da Colloricchio in diretta nazionale durante la sua recente partecipazione come naufrago al reality spagnolo de l'Isola dei Famosi, dove l'italo-argentino ha anche conosciuto la sua attuale compagna, Violeta Mangrinan, con la quale è stato protagonista, durante la loro partecipazione al programma, di non pochi colpi di scena, anche hot.

L'ex tronista di Uomini e Donne, ieri sera ha voluto raccontare la sua versione dei fatti, accettando anche le critiche poco velate di Lorella Boccia, che intervistandolo gli ha anche rimproverato alcuni atteggiamenti decisamente sbagliati:



"Le parole che hai detto su Nicole non sono state per niente rispettose nei suoi confronti. Quando hai fatto l’amore davanti alle telecamere con Violeta non hai pensato alla tua ex? Non è mai facile per un’ex vedere certe cose", gli ha infatti sottolineato Lorella, che ha poi proseguito: "Sei un paracul*, sei contraddittorio! Cerca di essere onesto almeno per una volta!".

ha poi spiegato che la prima rottura con Nicole fosse stata dovuta ad un tradimento da parte di lei:



"Francesco Monte e suo fratello Stefano abitavano a Roma, nel mio stesso palazzo dove vivevo con Nicole, e insieme ad altre persone avevano formato una bella comitiva. Sono stati loro a raccontarmi del tradimento di Nicole. Mi hanno addirittura detto chi era la persona in questione, ma nonostante tutto io ho deciso di perdonare Nicole e questo ha portato inevitabilmente ad un litigio con Francesco Monte, con il quale però mi sono rivisto e abbiamo chiarito".