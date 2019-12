Natale a distanza in casa Henger, pace ancora lontana fra Eva e Mercedesz?

Di Marco Salaris venerdì 27 dicembre 2019

Nessun segnale di pace fra madre e figlia, nemmeno sotto le feste. Le foto su Instagram.

Sotto l'albero di Natale poteva esserci la tregua fra Eva Henger e sua figlia Mercedesz? Macchè. Madre e figlia hanno trascorso il giorno di festa lontane l'una dall'altra, nemmeno la festività che per antonomasia riunisce le famiglie è riuscita a riavvicinare e stemperare la tensione degli ultimi mesi.

Se la bella Eva ha fatto le valigie per partire alla volta delle temperature miti di Sharm-El-Sheikh con Massimiliano Caroletti riempendo il suo profilo Instagram di foto piccanti sotto i cieli assolati della città egiziana, immortalandosi in un vestito da Babbo Natale hot, la figlia ha preferito rimanere vicino al suo fidanzato Lucas Peracchi in quel di Castell’Arquato nel piacentino dove la coppia sta convivendo.

Difficile capire se da parte di madre e figlia ci siano intenzioni di porre fine ad una diatriba che perdura ormai da mesi. A Domenica Live prima e a Live non è la d'Urso dopo, Eva e Mercedesz hanno provato a mediare per trovare un punto d'incontro anche con l'aiuto di Lucas che ha teso la sua mano nonostante le accuse piovute dalla suocera davanti alle telecamere. La strada sembra ancora molto lunga