Bianca Atzei, smentita la gravidanza. Stefano Corti: "L'unico incinto sono io"

Di Claudia Cabrini venerdì 27 dicembre 2019

Niente cicogna in arrivo per Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti. La smentita arriva dai diretti interessati, con una comica foto postata su Instagram.

Niente cicogna in arrivo, per il momento, per la cantante Bianca Atzei e il suo compagno, l'inviato del programma di Italia 1, Le Iene, Stefano Corti. Smentite, dunque, le insistenti voci che nei giorni scorsi sostenevano che la coppia fosse in attesa del primo figlio.

Comico il siparietto ideato dai due 'futuri genitori', che hanno deciso di regalare ai followers una smentita diretta tramite i loro profili Instagram con una fotografia posata davvero divertente e particolare.

Postata dallo stesso Stefano sul suo profilo personale, vediamo una foto lo ritrae con la camicia sbottonata e il ventre esposto, mentre Bianca gli bacia il pancino. La didascalia non lascia poi dubbi all'immaginazione, e chiarisce una volta per tutte il gossip che avrebbe voluto Bianca Atzei in dolce attesa:



"Ormai la notizia è su tutti i giornali, abbiamo voluto aspettare qualche giorno per le conferme ufficiali. Negli articoli hanno solo sbagliato il soggetto. Avremo un bimbo, sono di 7 mesi!" scrive Stefano Corti, aggiungendo anche l'hasthag #FakeNews.

Anche Bianca Atzei ha commentato con un breve video la notizia, e riferendosi al compagno ha aggiunto: "Quello incinto è solo lui!". Insomma, non sembra ancora esser arrivato il momento, per Bianca e Stefano, di diventare mamma e papà. In ogni caso, la coppia è affiatatissima e la loro relazione prosegue a gonfie vele. Dopo aver passato il Natale in famiglia, i due sono volati al caldo - e più precisamente a Madagascar - per un capodanno davvero particolare.