Mourinho, lacrime in diretta: "A Natale è morto il mio cane, era la mia famiglia" (Video)

Commozione e occhi lucidi per José Mourinho. L’allenatore del Tottenham ha confessato in diretta televisiva, durante un’intervista al canale Amazon Prime, di aver perso il suo cane Leva, uno Yorkshire Terrier, nel giorno di Natale.

“E’ stato un Natale triste perché il mio cane è morto – ha detto lo Special One – il mio cane è la mia famiglia, ma bisogna andare avanti”.



Sad news to start the day from Jose Mourinho...

Hopefully the football will bring a smile to his face#PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H