Tina Cipollari: matrimonio a marzo 2020? L'indiscrezione

Il settimanale Nuovo ha pubblicato un'indiscrezione riguardante la vita sentimentale di Tina Cipollari, l'opinionista di Uomini e Donne che, come già sappiamo, da circa un anno e mezzo, fa coppia fissa con Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino.

Dopo le recenti voci di crisi, pubblicate dal settimanale Vero, infatti, questa nuova indiscrezione, infatti, parla addirittura di un imminente matrimonio che si dovrebbe celebrare tra circa tre mesi, a marzo 2020, e che la coppia starebbe organizzando in gran segreto.

Se il rumor corrispondesse a verità, per Tina Cipollari, 54 anni, sarebbe il secondo matrimonio. Come sappiamo, infatti, l'opinionista di Uomini e Donne è stata sposata dal 2005 al 2018 con l'hair-stylist, ed ex concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello, Kikò Nalli, da cui ha avuto tre figli.

Questo è quanto si legge sull'ultimo numero del settimanale Nuovo:

Sempre al settimanale Nuovo, circa un mese fa, Tina Cipollari, parlando della possibilità di sposarsi nuovamente, aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Come tutte le coppie innamorate, anche a noi capita di parlare di nozze. Ma, sinceramente, adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle. Se ne discute, però, non c'è nulla di concreto: non perché non ci sia la volontà ma perché si tratta di una scelta importante. Sono reduce da un matrimonio e prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene.