Luca Onestini: "Un figlio con Ivana? E' ancora un po' presto..."

Di Fabio Morasca giovedì 26 dicembre 2019

Luca Onestini è stato intervistato dal settimanale Mio.

Dopo la dichiarazione d'amore che abbiamo visto in tv, precisamente durante una puntata di Vieni da me, programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, Luca Onestini, intervistato dal settimanale Mio, ha parlato del suo futuro con Ivana Mrazova, la modella ceca che ha conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

La loro storia va avanti a gonfie vele da circa due anni. Luca Onestini e Ivana Mrazova, infatti, convivono a Milano e la loro relazione non conosce alti e bassi.

In questa intervista, però, l'ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne ha dichiarato che il matrimonio e il progetto di un figlio con Ivana Mrazova fanno ancora parte di un futuro lontano.

Queste sono le dichiarazioni di Luca Onestini riguardo la possibilità di diventare genitore:

E' ancora un po' presto. A volte ci si gioca ma non mi piace. Ivana e io siamo due ragazzi come molti altri. Abbiamo 26 e 27 anni e prima di tutto siamo persone responsabili.

Luca Onestini, quindi, prima di allargare la famiglia, giustamente, ha deciso di pensare alla propria realizzazione personale al fine di garantire un futuro sicuro ai figli che verranno:

Tra i desideri, c’è quello di diventare genitori, certo. Credo che prima di pensare a se stessi e alla voglia di avere un figlio, però, si debba pensare al futuro di questo bambino. A una stabilità che, magari, due giovani della nostra età, con vite abbastanza impegnate, non potrebbero garantire in questo momento.

Anche il matrimonio, quindi, per il medesimo motivo, per ora, non rientra nei programmi della coppia: