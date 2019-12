Uomini e Donne, Martina Luchena, la madre sta lottando contro un brutto male: "Vediamo di nuovo la luce in fondo al tunnel..."

Di Fabio Morasca giovedì 26 dicembre 2019

Il post su Instagram pubblicato questo Natale da Martina Luchena.

E' stato un Natale particolare per Martina Luchena, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, un Natale giunto alla fine di un anno non semplice per quanto riguarda la propria famiglia.

In un post pubblicato su Instagram in occasione delle festività natalizie, infatti, Martina ha svelato che la propria madre sta lottando contro un brutto male che le è stato diagnosticato circa 8 mesi fa.

L'intenzione iniziale di Martina era quella di non rendere pubblica questa notizia ma la 25enne torinese ha deciso di parlarne perché la situazione, fortunatamente, sta migliorando. Martina, quindi, ha pubblicato una foto che la ritrae insieme alla mamma e al fratello Paolo.

Questa è la prima parte del post pubblicato da Martina:

Buon Natale da noi! Otto mesi fa, hanno diagnosticato alla mia mamma quella brutta malattia. Quel brutto male che preferisco non nominare... Mi sono ripromessa che sarebbe rimasta una cosa nostra, il nostro "segreto" da proteggere e che vi avrei confidato alla fine di tutto...

Come già detto, la famiglia di Martina Luchena, a 8 mesi dalla diagnosi, sta vedendo finalmente la luce in fondo al tunnel. Questo Natale, quindi, considerando ciò che la madre di Martina ha dovuto affrontare, ha assunto un significato ancora più profondo: