Flavio Briatore, Natale con Elisabetta Gregoraci

Di Marcello Filograsso giovedì 26 dicembre 2019

I due hanno passato il 25 dicembre a Dubai.

Personaggi dello showbiz scatenati sui social nel farci sapere dove e con chi hanno passato le festività natalizie: oggi tocca a Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, che hanno condiviso sui social scatti relativi alla loro vacanza a Dubai in compagnia di Nathan Falco, che oggi ha 9 anni.

I due da molto tempo ormai non costituiscono più una coppia, ma a quanto pare sarebbero rimasti in ottimi rapporti soprattutto per amore del loro bambino. Rimangono quindi delusi i fan che speravano in un ritorno di fiamma da parte dell'imprenditore del Billionaire e della conduttrice di Made in Sud al fianco di Gigi e Ross e Fatima Trotta.

In questi giorni il settimanale Chi aveva riferito che Briatore aveva chiuso con Benedetta Bosi, il cui flirt aveva destato perplessità a causa della giovane età di quest'ultima:



“Feste da single per Flavio Briatore che ha lasciato, dopo un weekend romantico a Londra, la giovanissima Benedetta. Flavio ha liquidato la storia con un sms, facendo perdere le proprie tracce”.

Foto: account Instagram Flavio Briatore