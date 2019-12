Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sposano. La proposta nel giorno di Natale: "Ha detto sì!"

Di Fabio Morasca giovedì 26 dicembre 2019

Filippo Magnini ha chiesto la mano della sua fidanzata durante il giorno di Natale.

Filippo Magnini ha scelto le festività natalizie per procedere con la proposta di matrimonio alla sua fidanzata Giorgia Palmas, proposta alla quale la showgirl e conduttrice sarda ha risposto con un sì.

L'ex nuotatore, quindi, attraverso i social network, ha pubblicamente annunciato le sue imminenti nozze con la fidanzata, pubblicando un'immagine romanticissima, che ritrae la coppia in mezzo a tanti alberi di Natale sui quali sono state appese numerose loro foto, e condividendo una didascalia semplice e inequivocabile:

She said... YES ("Ha detto... SI'", trad.).

E anche Giorgia Palmas, ovviamente, tramite il proprio profilo ufficiale Instagram, ha esternato la propria felicità, condividendo un'immagine molto simile a quella apparsa sul profilo del suo fidanzato. Di seguito, trovate le parole scelte dalla Palmas per descrivere questo momento così speciale:

25.12.2019 - Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti Amo da morire, Filippo, sono la persona più felice del mondo.

La futura coppia di marito e moglie, entrambi 37enni, sta ricevendo, ovviamente, tantissimi complimenti sui social.

Recentemente intervistato a Storie Italiane, programma di Rai 1, l'ex nuotatore aveva già manifestato la volontà di convolare a nozze al più presto con colei che è la sua fidanzata da circa un anno e mezzo:

Quando non lo so, ma sicuramente me la sposo. Per me è un valore importante, se trovi la persona giusta come Giorgia, lo farò.

Il prossimo passo, ora, sarà l'annuncio della data ufficiale del matrimonio.