Massimo Boldi ha regalato l'anello alla sua compagna Irene: "E' un pegno d'amore: l'ho scelta". Matrimonio in vista?

Massimo Boldi ha ritrovato la serenità, per quanto riguarda l'aspetto sentimentale della propria vita e non solo, grazie alla sua giovane compagna Irene Fornaciari (solo un'omonima della nota cantante, figlia di Zucchero), una donna di 40 anni, di 34 anni più giovane del popolare attore e comico milanese, con cui fa coppia fissa da circa tre mesi.

Dall'intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Oggi, infatti, si può evincere che la coppia ha fatto passi da gigante in poco tempo. Boldi, infatti, ha regalato un prezioso anello a Irene Fornaciari, segno inequivocabile che l'attore fa sul serio con la propria compagna.

L'attore 74enne, che, dopo aver ritrovato l'amore, si è anche detto pronto a ricominciare a lavorare (il suo ultimo film risale all'anno scorso ed è Amici come prima, pellicola che ha sancito la pace con Christian De Sica), ha chiaramente affermato che l'anello in questione è un vero e proprio pegno d'amore:

Irene Fornaciari, oltre a sottolineare le virtù di Massimo Boldi, si è detta pronta ad assumersi questo impegno reciproco con l'attore:

Sono rimasta senza fiato quando ho visto l’anello, non me lo aspettavo. E se è arrivato così, significa che lui ha sentito di volerlo fare. Oltre a essere un pegno d’amore, rappresenta un impegno reciproco. Mi sento molto amata da Massimo, è un uomo che si preoccupa continuamente delle persone che ama. Nelle grandi cose, come nelle piccole. Nessuno lo aveva mai fatto. E' nelle piccole cose che decifri l’amore.

La domanda riguardante la differenza d'età era inevitabile. Massimo Boldi, però, ha dichiarato che intende vivere questo nuovo capitolo della propria vita, senza angosce e con ottimismo per il futuro, non nascondendo di pensare addirittura al matrimonio con la propria compagna:

Io non sento la mia età. Mi sento un ragazzino e l'età non mi angoscia affatto. Ho 74 anni, non mi nascondo dietro un dito: non sono pochi, il mio tempo non è il suo tempo. Io cercavo disperatamente una persona che mi volesse bene e l'ho trovata. I miei amici, quando mi vedevano star male, la facevano un po' troppo facile però avevano ragione. Quella giusta sarebbe arrivata. E ora mi piace pensare di far progetti con lei. Pensi che quando ho detto alle mie figlie che stavo pensando di sposarla mi hanno risposto, sorridendo: "Certo, papà, perché no?".