Uomini e Donne, Alessandro Zarino: "Convivenza con Veronica? C'è la voglia da parte di entrambi..."

Di Fabio Morasca mercoledì 25 dicembre 2019

Alessandro Zarino ha risposto alle domande dei fan su Instagram.

Dopo Veronica Burchielli, anche Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di sottoporsi alle domande dei fan, tramite Instagram Stories, per soddisfare le curiosità riguardanti l'inizio della loro storia d'amore.

Come ricordiamo, Veronica, scelta da Alessandro al termine del suo trono, gli ha risposto di no, salendo a sua volta sul trono del programma di Maria De Filippi. Veronica, però, poco tempo dopo, ha deciso di lasciare il programma insieme ad Alessandro dopo un confronto con lui, avvenuto sempre all'interno dello studio del programma di Canale 5.

Come già anticipato, quindi, Alessandro ha risposto ad un po' di domande dei suoi follower. La prima ha riguardato gli imminenti progetti con Veronica che, in realtà, ancora non ci sono, considerando anche che la loro storia d'amore è molto fresca:

Non abbiamo progetti ma posso dire che abbiamo obiettivi comuni tra i quali condividere momenti belli o brutti che essi siano, di stanchezza e debolezza, incoraggiandoci l'un l'altro quando ce ne sarà bisogno... Uno degli obiettivi è quello di affrontare il nostro percorso sempre mano nella mano!

La convivenza, però, passo importantissimo per ogni coppia, è sicuramente uno dei loro obiettivi:

Ne abbiamo già parlato... Questi sono passi molto importanti che arriveranno con il tempo... Ma c’è da parte di entrambi la voglia di intraprendere questo passo quindi stay tuned.

Con queste ultime risposte, infine, Alessandro ha elencato pregi e difetti di Veronica e ha parlato della sua, già nota, gelosia: