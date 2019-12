Fedez-Ferragni, il figlio Leone incontra per la prima volta Babbo Natale e scoppia a piangere (VIDEO)

Di Massimo Galanto martedì 24 dicembre 2019

Il piccolo Leone, 1 anno, spaventatissimo dopo aver visto per la prima volta dal vivo Babbo Natale

Tra i video social più divertenti degli ultimi tempi c'è sicuramente quello pubblicato pochi minuti fa da Fedez su Instagram (lo trovate in fondo a questo articolo). Il protagonista, tanto per cambiare, è il figlio Leone, di un anno. Il video mostra il primo incontro del piccolo con Babbo Natale, avvenuto nel resort alle Dolomiti dove il cantante sta trascorrendo le festività natalizie in compagnia della moglie Chiara Ferragni e del resto della famiglia.

Per usare un eufemismo, Leone Lucia Ferragni sembra non aver apprezzato Babbo Natale, nonostante le buone intenzioni di quest'ultimo, carico di doni da regalargli.

Il piccolo, infatti, ha reagito alla visione del barbuto figuro scoppiando clamorosamente a piangere e mostrandosi molto spaventato dall'incontro. I genitori hanno provato a rincuorare Leone, che tuttavia ha pianto anche al momento dell'apertura dei regali, evidentemente ancora intimorito dalla presenza di Babbo Natale. A testimoniarlo ci sono gli scatti postati dalla Ferragni su Instagram. Soltanto quando Santa Claus ha lasciato la casa dove alloggia la famiglia Lucia Ferragni, allora Leone si è tranquillizzato, iniziando, probabilmente, a godersi i doni ricevuti.

Il video che immortala la spassosissima scena è stato visualizzato quasi un milione di volte in meno di un'ora. Numeri destinati a salire in tempi brevissimi.