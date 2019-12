Alessia Marcuzzi: "Sì, ho tradito. Ma quando l'ho fatto ho sempre lasciato la persona con cui stavo..."

Intervistata da Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, Alessia Marcuzzi, che, in questa prima parte di stagione televisiva, ha condotto la seconda edizione di Temptation Island Vip, su Canale 5, e Le Iene Show, su Italia 1, ha parlato della propria vita sentimentale, soffermandosi su un argomento alquanto spinoso: il tradimento.

Alessia Marcuzzi, infatti, in un moto di sincerità inatteso, ha confessato di aver tradito alcuni dei suoi compagni avuti in passato. La conduttrice romana, però, ha aggiunto che, dopo il tradimento, ha puntualmente chiuso la relazione oramai giunta al capolinea:

Alessia Marcuzzi, nonostante i tradimenti commessi in passato, comunque, crede nel valore della fedeltà fisica oltre che in quella che lei definisce "fedeltà del cuore":

La fedeltà fisica per la coppia diventa un valore, come nel mio caso, se si decide di comune accordo che lo sia. E’, invece, un oggettivo dovere morale, la fedeltà del cuore, l’onestà e la trasparenza di cui dobbiamo nutrire i rapporti.

Alessia Marcuzzi ha anche ammesso di avere ancora una visione quasi adolescenziale dell'amore:

Vivo i rapporti con stomaco e pancia. In una storia d’amore, vorrei mi mancasse sempre un po’ il terreno sotto i piedi. Quando non riesco a dare nulla per scontato. Quando le certezze non sono mai una conquista ma una continua ricerca. Forse mi piace ancora pensare, da ragazza degli anni ’80, che l’amore sia per sempre nodo alla gola, farfalle allo stomaco e percorso a ostacoli.