Uomini e Donne, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato ospiti a Rivelo: "L'ho querelato", "Le chiedo scusa per quel che ho detto"

Di Fabio Morasca lunedì 23 dicembre 2019

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato saranno i prossimi ospiti di Rivelo.

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, ex tronista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che si sono conosciuti e innamorati proprio grazie al programma di Maria De Filippi, saranno gli ospiti della prossima puntata di Rivelo, il programma in onda sul Nove, condotto da Lorella Boccia.

La storia d'amore tra Fabio e Nicole, recentemente, ha avuto degli strascichi perché l'ex tronista argentino, durante la propria partecipazione a Supervivientes, la versione spagnola de L'Isola dei Famosi, non ha speso parole molto gentili nei riguardi della sua ex fidanzata che, di tutta risposta, ha deciso di rivolgersi agli avvocati.

Nicole Mazzocato, nella sua intervista, ha ripercorso l'esperienza di Uomini e Donne, però, utilizzando termini positivi:

Uomini e Donne? E' stato indimenticabile e unico, dopo un percorso molto travagliato, per cui il lieto fine è stato molto bello. Tante concorrenti che come te vogliono conquistare il cuore del ragazzo... Dal momento in cui sei in una guerra tutto è lecito...

Successivamente, la 29enne bellunese ha parlato della fine della sua storia d'amore con Fabio, affrontando anche la questione delle sue dichiarazioni a Supervivientes:

Nessun tradimento da parte mia. Ci siamo trascinati in un rapporto non sereno. Eravamo diventati completamente apatici, tristi... Ci siamo parlati ed è venuto fuori che semplicemente entrambi non eravamo più innamorati. Ho querelato Fabio per le dichiarazioni che ha rilasciato. Un uomo non dovrebbe mai parlare così di una donna neanche al bar con gli amici... Mi sono sentita veramente umiliata.

Fabio Colloricchio, infine, nella sua intervista, ha principalmente dichiarato di essersi pentito di quanto affermato sull'Isola dei Famosi spagnola, chiedendo scusa alla sua ex: