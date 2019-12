Belen Rodriguez: "Maria De Filippi mi ha insegnato ad osservare le persone quando si lavora in televisione"

Di Sebastiano Cascone domenica 22 dicembre 2019

Belen Rodriguez, ospite a Che tempo che fa, festeggia i successi di Tu si que vales

Belen Rodriguez, ospite, stasera, 22 dicembre 2019, di 'Che tempo che fa', il programma, condotto da Fabio Fazio, su Rai2, ha ripercorso tutte le fasi della sua carriera in continua ascesa. La showgirl, che, la scorsa settimana, ha chiuso una straordinaria sesta stagione di 'Tu si que vales', è orgogliosa del traguardo raggiunto sui social. Conta, ad oggi, oltre 9 milioni di followers su Instagram:

"Sono tanti per essere in Italia. Sono famosa in Italia ed un po' nel mio Paese. Non ho un successo mondiale, per questo sono tanti".

La conduttrice argentina, inoltre, conferma che quello che traspare sui vari profili ufficiali, non rappresenta, spesso, la reale immagine tra le quattro mura domestiche assieme al marito Stefano De Martino, al figlio Santiago, a familiari e gli amici:

"Se ti invitassi a casa mia scopriresti che, in realtà, sono più comica. Sono un po' prigioniera del mio personaggio, continua a fare la fenomena".

Belen è felicissima di aver incontrato Maria De Filippi che l'ha fortemente voluta alla guida del talent show del sabato sera di Canale 5 accanto ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni:

"Lei mi ha insegnato tanto ad osservare le persone quando si lavora in televisione. Lei è un'osservatrice pazzesca. Ci lavoro da tantissimo tempo. La guardo con la coda degli occhi, e ci capiamo al volo".

Infine, la Rodriguez ha risposto alle curiosità che riguardano la sorella Cecilia che, a distanza di anni, non sembra ancora intenzionata a sposare Ignazio Moser:

"Le sento dire che non è ancora pronta. In realtà, era la più romantica della famiglia".