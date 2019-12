Uomini e Donne, Juan Luis, i commenti alle foto della sorella di Armando: "Il sogno proibito..."

Di Fabio Morasca domenica 22 dicembre 2019

I commenti che Juan Luis ha condiviso sotto le foto della sorella di Armando.

Juan Luis Ciano è stato decisamente uno dei protagonisti delle ultime puntate del 2019 del Trono Over di Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5, da domani in pausa natalizia.

L'affascinante cavaliere proveniente dalla Venezuela, infatti, come gli appassionati del programma di Maria De Filippi sanno perfettamente, si è presentato in studio con l'intenzione di conoscere Gemma Galgani. Quest'ultima ha impiegato pochissimo tempo a dimenticare Jean Pierre e a buttarsi, con vivo entusiasmo, nella nuova frequentazione, iniziando, fin da subito, a provare un sentimento nei riguardi di Juan Luis.

Juan Luis Ciano, però, ha attirato a sé le perplessità e i dubbi quasi unanimi a causa del suo tentennamento nell'andare "oltre" con Gemma: il cavaliere, infatti, ha esplicitamente dichiarato di non riuscire ad avvertire la chimica necessaria per spingersi più in là con Gemma, manifestando, però, la volontà di continuare a conoscerla e non escludendo la possibilità che la situazione possa cambiare.

Durante le ultime puntate andate in onda la scorsa settimana, però, il pubblico presente in studio ha invitato Gemma a interrompere la conoscenza con Juan Luis. Gemma, dietro le quinte, in lacrime dopo un confronto con Juan Luis presumibilmente finito male, si è lasciata consolare addirittura dall'acerrima nemica Tina Cipollari.

Come ricordiamo, però, Juan Luis ha litigato duramente anche con Armando Incarnato. Quest'ultimo, infatti, ha accusato Juan Luis di averci provato, sui social, con sua sorella, una donna di 44 anni, non nascondendo, quindi, i propri dubbi riguardo l'interesse di Juan Luis nei confronti di Gemma. Juan Luis, di tutta risposta, non ha nascosto il fatto di aver conosciuto la sorella di Armando, aggiungendo, però, che si è trattato solamente di una "simpatia" che non ha avuto un seguito.

Armando ha parlato di chat "salvate" e pronte per essere rese pubbliche ma il sito Isa e Chia ha scovato alcuni commenti pubblici scritti da Juan Luis sotto alcune foto pubblicate dalla sorella di Armando.

Un primo commento è il seguente:

Sento il bisogno di dare un nome a questa foto immortale che regala sensazioni IL SOGNO PROIBITO.

Un secondo commento, invece, è questo:

Sei splendida.

In entrambi i casi, è seguita una risposta gentile da parte della sorella di Armando ("Sei un lord", "Grazie di cuore").