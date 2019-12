Uomini e Donne, Veronica Burchielli: "Alessandro, l'uomo della mia vita? Il tempo darà tutte le risposte"

Di Fabio Morasca domenica 22 dicembre 2019

Veronica Burchielli ha risposto alle domande dei fan su Instagram.

Il trono di Veronica Burchielli, come sappiamo, è stato velocissimo perché l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha risposto di no dopo essere stata scelta da Alessandro Zarino, ha deciso successivamente di lasciare il programma proprio insieme all'ex tentatore di Temptation Island, giunto in studio per chiarirsi definitivamente con lei.

Veronica e Alessandro, quindi, stanno procedendo con la loro conoscenza lontano dalle telecamere. La 24enne proveniente da La Spezia, tramite Instagram Stories, ha soddisfatto la curiosità delle sue fan, rispondendo ad una serie di domande ovviamente riguardanti lei e Alessandro.

Di seguito, trovate una prima serie di risposte:

Un pregio e un difetto? E' premuroso e suscettibile. Sono testarda, orgogliosa e un po' rancorosa ma ci sto lavorando. Pregi miei? Sono un sacco solare, premurosa e sincera. Alessandro è protettivo, mi ha difeso sempre, anche quando ero all'interno del programma. Lo adoro. Se rimpiango di non averlo scelto subito? Credo che nulla venga a caso, indietro non si può tornare, se è servito per renderci più uniti oggi e consapevoli, allora va bene così. La prima cosa che abbiamo fatto dopo il programma? Ci siamo stretti...

Con le risposte successive, invece, Veronica ha parlato soprattutto della gelosia di Alessandro, definendola sana e non possessiva:

Se Alessandro è l'uomo della mia vita? Il tempo darà tutte le risposte. Ci stiamo vivendo, scoprendo e conoscendo. Ci rivedremo per Natale. Per me e lui, è importante passare il Natale con le persone care. La sua gelosia? La apprezzo e lo sono anche io. E' una sana gelosia, per questo mi piace. Io sono gelosa ma non possessiva e credo sia la cosa più importante. Non si è di proprietà nemmeno con un anello al dito, bisogna lasciare libere le persone. Trattare una persona come se fosse una proprietà è levargli la dignità.

Veronica Burchielli, infine, ha promesso ai fan di rimanere umile e di non montarsi la testa: