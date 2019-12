Elodie: "Mi piace l'uomo che ti regala l'intimo... Io e Marracash siamo spontanei, non siamo una coppia da Instagram"

Di Fabio Morasca domenica 22 dicembre 2019

Elodie è stata intervistata da Gente.

Il 2019 è stato un anno particolarmente positivo per Elodie, la cantante 29enne lanciata dalla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La sua hit estiva, Margarita, infatti, le ha regalato grandi soddisfazioni, anche dal punto di vista sentimentale: grazie a questa canzone, infatti, Elodie Di Patrizi ha conosciuto colui che è il suo attuale fidanzato, il rapper Marracash.

Intervistata dal settimanale Gente, Elodie ha espresso la propria opinione riguardo un argomento molto particolare: l'intimo. Come sappiamo, infatti, la cantante ed ex modella, in questo periodo, è la testimonial di un noto marchio di biancheria intima e alcune sue recenti immagini, ovviamente, non sono passate inosservate sul web.

Riguardo l'argomento, Elodie ha le idee ben chiare:

Ogni donna ha il suo stile: rigoroso, semplice o da panterona. A me piace giocare. Mi diverte l’idea di interpretare un ruolo. E avere l’intimo giusto è importante: ti fa sentire bella. A volte ti fa sentire proprio al top.

Ed Elodie apprezza molto l'uomo che le regala la biancheria intima. La cantante, infatti, è convinta che, grazie anche a questi regali, una donna possa riuscire ad avere un'idea nuova di se stessa e, di conseguenza, immaginarsi in un modo a cui non avrebbe mai pensato:

Mi piacciono gli uomini che ti regalano l’intimo, è una cosa carina, e anche utile: è un modo per capire cosa si aspettano da te, che immagine abbiano della tua sensualità: puoi scoprire che il tuo compagno ti veda come non avevi mai avuto il coraggio di immaginarti. E invitarti a sperimentare. Amo gli uomini che sanno apprezzare l’estro, la creatività. In ogni campo. Non mi piacciono quelli che mi frenano. Se voglio esagerare, uscire dal binario e giocare a essere sensuale, voglio un compagno che sappia rispecchiarsi nel mio gioco di ruolo.

Parlando, quindi, del suo uomo, Marracash, Elodie ha dichiarato di non essere spaventata dall'esposizione mediatica che la coppia, di conseguenza, sta vivendo serenamente. La cantante ha anche parlato della prima della Scala, evento mondano alla quale ha preso parte insieme al suo fidanzato: