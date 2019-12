Alessandro Borghese a sorpresa: "Ho un figlio che non ho mai visto"

43enne figlio di Barbara Bouchet, Alessandro Borghese ha rivelato a LaRepubblica di avere un figlio che non ha mai visto, nato nel 2006.

Arizona e Alexandra sono le mie due bambine avute con mia moglie. Prima di sposarmi non ero mai stato fidanzato e diciamo che ero un po’ ‘sportivo’. Da poco ho scoperto di avere un altro figlio nato nel 2006. Me ne occupo dal punto di vista legale. Non l’ho mai visto, non ho una sua foto. Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno.