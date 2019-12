Joshua Jackson e Jodie Turner Smith si sono sposati

Di dr. apocalypse sabato 21 dicembre 2019

Primo presunto matrimonio per Joshua Jackson.

Indimenticato Pacey Witter in Dawson's Creek, il 41enne Joshua Jackson avrebbe finalmente appeso l'anello al chiodo. Nozze segrete per il divo e Jodie Turner Smith, secondo quanto riportato da UsWeekly. Insieme da un anno, i due sarebbero ad un passo dal diventare genitori, perché la modella parrebbe essere incinta.

Già in estate si era parlato di nozze imminenti, con Joshua pizzicato fuori dal Tribunale di Los Angeles con delle licenze matrimoniali. Ora, a sorpresa, il matrimonio pre-natalizio. Dalla coppia, va detto, non sono arrivate smentite e/o conferme di alcun tipo.

Per Jackson si tratterebbe del primo 'sì, lo voglio', dopo aver fatto coppia con Diane Kruger dal 2006 al 2016. Nel suo passato sentimentale anche una storia d'amore con Katie Holmes, sua ex collega di set in Dawson’s Creek.

33 anni, Jodie Turner Smith è ormai attrice a tempo pieno, con l'acclamato Queen & Slim da poco uscito nelle sale d'America.