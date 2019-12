Uomini e Donne, Armando Incarnato e Veronica Ursida tornano (già) in studio per chiudere i rapporti (VIDEO)

Di Marco Salaris venerdì 20 dicembre 2019

Dopo l'uscita 'flash' dal programma, la coppia scoppia: "Tra noi è finita".

Maria de Filippi l'ha chiamata "L'uscita più veloce della storia di Uomini e Donne", noi possiamo aggiungere il detto in cui si dice che chi esce dalla porta rientra dalla finestra. Armando Incarnato e Veronica hanno già tratto le loro conclusioni nel giro di due puntate ravvicinate (ieri e oggi). Così dopo esserci lasciati ieri con i saluti, i due sono tornati (prevedibilmente) in studio.

"Avete presente quando lo sposo è all'altare ma la sposa non c'è? - esordisce - c'è stato un po' di scontro. E' andata via perché secondo lei non ci sono le basi per uscire insieme dal programma. Qualcosa non mi quadra" il pensiero di Armando è che Veronica lo voglia frequentare non solo per un sentimento, ma anche per tenere loro due all'interno della trasmissione solo per far parlare della coppia nella trasmissione.

Nel dietro le quinte Veronica ha attaccato Armando, il cavaliere rivela che le sue parole sono state "Con me chiudi per sempre. Sei tu quello che mi aspetta sotto agli studi" Dopo qualche minuto entra anche Veronica:



Io avevo preso la decisione alla fine di uscire con lui ma ha raccontato delle cose che sono successe ma in modo diverso! Nel momento in cui esco con te ti porto rispetto, nel momento in cui usciamo dalla trasmissione parliamo di tutti gli altri problemi che sono venuti fuori tra noi. Per troppo tempo mi sono mandata giu troppi bocconi amari.

Armando invita a parlare Veronica a parlare ma lei, senza entrare nei dettagli della questione per suo volere, ammette che in passato ci sono stati dei baci ma non ne ha voluto parlare per poter proteggere suo figlio. I due continuano a battibeccare ma una via di pace non si trova, chiudendo così i rapporti.