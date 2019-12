Uomini e Donne, Gemma piange sulla spalla di Tina: "Juan non è l'uomo per me" (VIDEO)

Di Marco Salaris venerdì 20 dicembre 2019

La dama torinese in difficoltà dopo aver discusso con Juan dietro le quinte. La scena cult con l'opinionista



Gemma Galgani subìsce un'altra battuta d'arresto nel travagliato percorso a Uomini e Donne. Juan Luis non ricambia lo stesso sentimento della dama che più volte ha espresso in pubblico, davanti alle telecamere. Nella puntata del trono over trasmessa oggi, l'ultima prima della pausa festiva (il programma riprenderà nella seconda settimana di gennaio) sono arrivate delle segnalazioni che non lasciano presagire nulla di buono sul cavaliere sulla quale Gemma ha messo gli occhi

Da qualche tempo i due si stanno frequentando ma anche in questo caso lei sembra avere un maggior trasporto per l'uomo, al contrario di lui che afferma: "Io sono qui per conoscerti, se vuoi continuare la frequenza io sono qui sennò ci salutiamo e me ne vado dalla trasmissione".

Anche Gemma ha iniziato a nutrire dei forti dubbi sulle intenzioni di Juan: "Non so cosa fare, io sono qui. A questo punto aspetto che lui faccia qualcosa per me. Ho fatto tanto io.". In studio il pubblico, Gianni Sperti e alcune delle dame tra cui Valentina cercano di farle capire che è inutile stargli dietro: "Devi avere un po' di amor proprio e lasciarlo tu!".

Vedendo la Galgani in evidente difficoltà, Juan la porta fuori dallo studio per poter parlare a quattrocchi ma dopo qualche minuto lei ricompare seduta sul divano dietro le quinte piangendo disperatamente.

Tina Cipollari la raggiunge sedendosi al suo fianco, Gemma si accascia sulla spalla dell'opinionista con il pubblico meravigliato alla visione della storica scena: "Juan se n'è andato perché non è l'uomo per me" dice con un filo di voce. Tina chiama addirittura il dottore per misurarle la pressione: "È un po’ agitata".