Channing Tatum, al capolinea la storia con Jessie J

Di Marcello Filograsso venerdì 20 dicembre 2019

Lo scorso mese l'attore di Magic Mike aveva divorziato da Jenna Dewan.

Finisce ufficialmente la relazione tra Channing Tatum e Jessie J. A pubblicare la notizia Us Weekly. A quanto pare la separazione tra il protagonista di Magic Mike e la cantante inglese è avvenuta lo scorso novembre. Channing e Jessie avrebbero scelto di rimanere amici.

L’ultima apparizione in pubblica dei due risale allo scorso settembre, nel corso un concerto. Tatum e la popstar si frequentavano dall’ottobre 2018 e la loro relazione aveva ricevuto il benestare di Jenna Dewan, l’ex moglie che Channing ha conosciuto sul set del film che gli ha mutato la carriera, ovvero Step Up. Tuttora non sono noti i motivi che hanno portati i due a prendere la strada della separazione.

Il mese scorso Channing Tatum ha ufficialmente divorziato dalla collega Jenna Dewan. Dopo otto anni di matrimonio e una figlia insieme, Everly di 6 anni, la coppia di attori ha deciso di separarsi nella primavera del 2018.

Foto: account Instagram Channing Tatum