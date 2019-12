Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Ho una piccola riserva nei confronti di Riccardo: deve accettare Ida così com'è!"

Di Fabio Morasca giovedì 19 dicembre 2019

Gemma ha commentato il ritorno insieme di Ida e Riccardo.

Alle prese con la tormentata conoscenza con Juan Luis, che, dopo un mese e mezzo, non ha ancora deciso di spingersi "oltre" con lei, Gemma Galgani, per una volta, ha vestito i panni di opinionista, commentando la decisione di Ida e Riccardo di riprovarci per l'ennesima volta. Gemma ha affidato il proprio pensiero alle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Nel suo lungo commento, Gemma, come il pubblico ha potuto tranquillamente notare quando la scena è andata in onda, si è emozionata molto quando Riccardo ha proceduto con la proposta di matrimonio nei riguardi di Ida, aggiungendo che la decisione di lei di seguire il suo cuore, altresì, le ha regalato ulteriore gioia:

Vedere Ida e Riccardo, di nuovo uniti, è stata per me un'emozione bellissima. Assistere alla proposta di un impegno per la vita da affrontare insieme trasmette sempre tanta felicità a chi è testimone di un gesto così forte e importante. Questo impegno, però, deve essere considerato con maturità e consapevolezza, come ha sottinteso la stessa Ida in trasmissione. So che lei ha seguito il suo cuore e, facendolo, ha acceso nel mio, una sensazione forte di gioia che non sperimento tutti i giorni.

Gemma, quindi, ha parlato della sua solida amicizia con Ida, dichiarando di esserle stata di aiuto e di conforto nei momenti più difficili:

Da amica, ho sempre cercato di stare vicina a Ida accogliendo semplicemente le sue paure, condividendo i momenti difficili che, ahimè, conosco bene. Quella mia e di Ida, d’altronde, è un’amicizia matura fatta a volte di silenzi che lasciano il tempo di metabolizzare le delusioni e le ferite che ci vengono inflitte. Un rapporto fatto anche di telefonate alle quattro del mattino per sfogarci, visto che la distanza non ci permette di vederci facilmente. Agosto, ad esempio, è stato un periodo duro per Ida: aveva perso il sorriso e io, insieme a altre persone a lei vicine, abbiamo cercato in tutti i modi di distrarla. A Ferragosto sono stata con lei e in quella circostanza il sorriso di Ida era tornato. Avrei voluto che nessuno glielo spegnesse mai più, invece, l’ho vista ancora piangere, soffrire e disperarsi dopo che aveva cercato con tanta dignità di andare avanti... Fino a che, colpo di scena, nelle ultime settimane Riccardo ha cambiato rotta arrivando all’anello e alla proposta di matrimonio.

Gemma Galgani, però, ha anche dichiarato di nutrire ancora qualche piccola riserva nei riguardi di Riccardo a cui ha consigliato di accettare Ida così com'è senza tentare di cambiarla a suo piacimento: