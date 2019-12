Uomini e donne, Armando e Veronica lasciano insieme il programma (VIDEO)

Di Massimo Galanto giovedì 19 dicembre 2019

La decisione di Armando e Veronica, tra le perplessità e lo scetticismo dello studio

Dopo aver animatamente discusso in studio, con il coinvolgimento della terza incomoda Roberta, Armando e Veronica hanno deciso, a sorpresa, di lasciare insieme Uomini e donne. È accaduto nella puntata di oggi, giovedì 19 dicembre 2019, del trono over del programma condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 14.45.

La decisione della neo coppia ha stupito praticamente tutti i presenti, anche perché pochi minuti prima il cavaliere aveva detto di sentire che la dama non fosse sincera nei suoi confronti. Nonostante ciò, Armando, messo alle strette da Veronica, le ha chiesto se volesse abbandonare il programma insieme a lui. Dopo essersi mostrata inizialmente dubbiosa, la giovane donna ha accolto la proposta del tenebroso cavaliere, spesso al centro di polemiche.

Molto scettici Gianni Sperti e Tina Cipollari, secondo i quali i due "non arrivano neanche alla vigilia di Natale". Chi vivrà, vedrà.