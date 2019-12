Vittoria Belvedere molestata sul set: "Un regista mi saltò addosso"

47enne modella e attrice, Vittoria Belvedere, da 20 anni sposa di Vasco Valerio, con cui ha avuto tre figli, ha confessato nel corso di Vieni da Me, su Rai 1, di aver ricevuto molestie sul set.

"Un regista mi saltò addosso", ha confessato Vittoria, senza specificare l'anno, nè il nome del predatore sessuale.

Ho reagito respingendolo e dicendo che forse gli avevo fatto capire qualcosa che in realtà non volevo comunicare. Mi disse: “Non ti preoccupare, sono inciampato”. Andammo a prendere un copione, in modo che io fossi preparata per il provino in programma il giorno dopo. Invece, mi saltò addosso. Lo respinsi, lui capì che ero molto spaventata. Il giorno dopo non andai al provino.