Giulia De Lellis offre lavoro: "Ho bisogno di giovani che hanno voglia di lavorare tanto quanto me"

Giulia De Lellis sempre più imprenditrice. L'ex volto di Uomini e Donne è infatti alla ricerca di dipendenti, come annunciato sui social. Collaboratori per un progetto al momento avvolto nel mistero, per colei che negli ultimi mesi ha sbancato le librerie d'Italia, con oltre 100.000 copie vendute grazie al suo debutto editoriale.

Ho bisogno di giovani. Che hanno voglia di lavorare tanto quanto me. E di creare e crescere insieme al mio team. Sta per nascere un nuovo progetto. Voglio metterlo su con uno di voi… forse più di uno mi date una mano? Facciamo questa cosa con serietà No perdi tempo, no cag*te. So che ci sono tanti ragazzi con tanto talento… NON VEDO L’ORA DI TROVARVI. Vi aspettiamo via email seguite bene le nostre istruzioni VI PREGO! BENEEEEEE. Spero di trovarvi presto! Grazie per l’attenzione ragazzi, ora la smetto di sembrare un pc. Promesso. Love u. GDL.