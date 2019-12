Uomini e Donne, nuova discussione tra Armando e Juan Luis: "Lui è innamorato di mia sorella. Poi viene qui a corteggiare Gemma!" (Video)

Nella puntata di oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, di Uomini e Donne, Armando ha lanciato nuove accuse all'indirizzo di Juan Luis, durante il confronto che quest'ultimo ha avuto con Gemma, dopo la notte che hanno trascorso insieme a Torino.

Armando ha preso la parola, ribadendo le accuse che ha rivolto a Juan Luis nel corso della precedente registrazione e iniziando con una provocazione:

Juan Luis, poco dopo, ha subito chiarito questo punto, parlando del suo lavoro nei dettagli.

Armando, quindi, è tornato a parlare del tentativo di approccio di Juan Luis nei riguardi della sorella 44enne:

Lui è innamorato di mia sorella, non è innamorato di Gemma. Anche la signora di Firenze mi ha contattato molto delusa, voglio far ascoltare i messaggi a Gianni. Lui ha contattato la signora e anche mia sorella. Mia sorella non gli ha risposto e mi ha girato il tutto. Come ti sei permesso di chiedere il suo numero? Le hai scritto mentre stavi con Gemma?

Juan Luis, quindi, ha parlato di come ha conosciuto la sorella di Armando:

Armando, però, ha smentito seccamente questa versione:

Juan Luis, visti i toni, ha minacciato di andarsene. Poco dopo, ha aggiunto altri dettagli:

Armando, poco dopo, ha rilanciato così:

Juan Luis ha rivendicato il proprio status di uomo libero:

Gemma ha voluto prendere la parola, dichiarando, per rispetto alla redazione, che Juan Luis le avrebbe detto di non dire nulla riguardo la sua conoscenza con la sorella di Armando:

Tu mi hai detto di non dire che tu conoscevi la sorella di Armando. Io non voglio essere complice di niente e di nessuno. Lo dico perché non voglio saperne.

Anche Juan Luis ha dichiarato di essersi comportato correttamente con la redazione:

Davanti all'ennesima richiesta di Armando, nei riguardi di Juan Luis, di non parlare di sua sorella, Tina Cipollari è esplosa contro Armando:

Armando deve smetterla di buttare questo fango. E' inutile che metti in ballo tua sorella e poi dici a Juan Luis di non parlare di tua sorella. Non sei l'assistente di Gemma! Potevi risolvere questa cosa in un bar di Napoli e non qui! Armando non è la bocca della verità, non è il Vangelo! Armando spara a zero su tante persone. Chi lo dice che sta dicendo la verità? Tua sorella ha 44 anni e una donna di 44 anni ha già un'età avanzata! Forse, anche tua sorella gli ha dato corda!