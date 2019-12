Uomini e Donne, Juan Luis è andato a trovare Gemma a Torino: "Ho passato la notte con lui ma si è addormentato..." (Video)

Di Fabio Morasca mercoledì 18 dicembre 2019

Gemma ha raccontato la notte che ha trascorso con Juan Luis a Torino.

La puntata di oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, di Uomini e Donne, dopo le accuse di Armando a Juan Luis che abbiamo ascoltato durante le puntate della scorsa settimana, è iniziata con il consueto sfogo post-puntata di Gemma, realizzato al termine della scorsa registrazione:

Non ho mai pace. Tina deve sempre mettere quell'amaro, come se me lo meritassi... Le interferenze non mi condizioneranno ma ho conosciuto una parte di Juan Luis molto fredda che mi spaventa. Avverto la sua insofferenza e questa cosa mi fa male. Vorrei che sia sincero con me, io, con lui, lo sono stata dal primo momento.

Juan Luis è andato a trovare Gemma la sera stessa della precedente registrazione e i due hanno avuto un confronto:

- Juan Luis: "Sono sconvolto. Mi ha dato fastidio quello che hai detto in trasmissione. Il bacio potrebbe capitare all'improvviso. Dovresti essere felice di vederci e sentirci. Questa è una storia di conoscenza. Una persona ha rispetto di te e non ti va bene?". - Gemma: "Ti dà fastidio perché la mia richiesta di un bacio passionale ha dato adito ad una discussione. Non vuoi darmi un bacio? E allora non baciarmi!".

Tina, ovviamente, ha criticato questa ricerca costante di attenzioni da parte di Gemma:

Questo chiedere continuamente non è nemmeno una cosa carina per una donna...

Juan Luis, inoltre, è andato anche a Torino a trovare Gemma. Dal filmato, l'esterna si è rivelata positiva per Gemma che si è anche commossa per le rassicurazioni di Juan Luis.

In studio, però, Gemma ha fornito una versione dei fatti tutt'altro che passionale:

L'incontro a Torino è stato particolare. Faccio fatica a raccontarlo. Io sono rimasta a dormire insieme a Juan. Siamo saliti in camera, io gli avevo preparato un'accoglienza con cioccolatini e biscottini... Poi, ci siamo messi sotto un piumone e abbiamo parlato. Dopo, Juan si è addormentato...

Tina, ovviamente, è scoppiata in una risata fragorosa ("Non ci credo!").

Gemma, però, ha provato a difendere l'importanza della notte trascorsa con Juan Luis:

Si è addormentato sulla mia spalla. Mi ha cercato le mani... E' stato un momento di grande romanticismo. Ho provato una serie infinita di sensazioni e di emozioni. Io, inevitabilmente, provavo il desiderio di un bacio. Io sono rimasta sveglia fino alle 5... Sono rimasta sveglia perché mi sono fatta delle domande. Non è vero che non ho i piedi per terra. E' una persona che mi piace, anche se non c'è stato nulla di fisico, siamo andati oltre. C'è stato molto affetto. Io lo sto rispettando. Certo, alla nostra età, non c'è molto tempo da perdere... Aspetto da lui risposte più concrete. Mi ha invitato a Napoli.

Tina ha commentato con un'altra battuta:

L'hai vegliato praticamente! Una nottata da leonesse!

Juan Luis, entrato in studio, ha dichiarato di non aver avvertito la chimica necessaria per andare oltre:

Da parte mia, non è scattato quell'amore che è scattato in te. Io sono affezionato a te, provo un affetto profondo ma non è scattato l'amore. Mi fa piacere conoscerti ma non so cosa altro posso aggiungere. Dormire insieme è stato bellissimo. Ho bisogno di tempo per capire... Non c'è stata la chimica. Non capisco il tuo malcontento...

Gemma si è ritrovata a commentare l'amara verità: