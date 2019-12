Cecilia Rodriguez a Rivelo: "Matrimonio con Ignazio? Sono un po' frenata al momento"

Di Marco Salaris mercoledì 18 dicembre 2019

Amore, carriera, famiglia ma non solo. L'ex gieffina argentina si confessa nel programma condotto da Lorella Boccia.

Cecilia Rodriguez, volto che ha frequentato la casa del Grande Fratello VIP due anni fa, si può dire soddisfatta della sua vita sentimentale a fianco di Ignazio Moser, conosciuto proprio all'interno del reality show e con la quale è sbocciato l'amore, vicenda che ha portato all'interruzione della storia d'amore con Francesco Monte. La bella argentina sarà protagonista del primo appuntamento con la nuova edizione di Rivelo in onda su Real Time.

Come detto dell'amore non può certo lamentarsi, la relazione lunga e duratura sta maturando e davanti a sé l'ipotesi del matrimonio non sembra poi così lontana, anche se a detta di Cecilia un po' di timore c'è:



Sono un pò frenata su questo al momento, ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto. Conviviamo da quando ci siamo conosciuti quindi non ho questa fretta, ancora

Arrivata in Italia dopo la sorella maggiore, Cecilia ha dovuto fare i conti con chi tentava di fare continui paragoni con Belèn Rodriguez:



Col tempo ho imparato a gestire le critiche... all’inizio mi facevano male. Sono arrivata in Italia dopo mia sorella, ho capito che c’era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato. Chi non lo avrebbe fatto? Questi paragoni con lei non mi sono mai piaciuti

Le porte chiuse col passato, conoscenze che si incrociano, amicizie nate e morte:



Ho chiuso i rapporti con Andrea Iannone per rispetto della mia famiglia. Mentre Giulia De Lellis l’ho conosciuta andando oltre il pregiudizio che avevo nei suoi confronti e mi sono ricreduta, ma non siamo mai state amiche, l’amicizia è altro!